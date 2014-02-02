УГКЦ объявила пост для молитвы за мир в Украине

Синод епископов Украинской греко - католической церкви, который 31 января - 1 февраля проходит вблизи Львова, принял обращение по поводу ситуации в Украине. Владыки объявили период поста во всех епархиях и призвали молиться за мир.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации УГКЦ, греко - католические епископы в своем обращении по поводу общественно - политической ситуации в государстве выразили глубокие соболезнования семьям погибших, солидарность с семьями преследуемых, стали на стороне избитых, угнетенных и униженных.

В документе отмечается, что церковь осуждает любое кровопролитие и любые формы насилия, но поддерживает право граждан на мирный протест.

«Мы со всей решительностью призываем все стороны противостояния: «Остановите кровопролитие! Не допустите роста насилия» - призывают владыки.

Архиереи отмечают, что «справедливость не наступит до тех пор, пока не будет исцелена последняя рана на теле пострадавших, пока не будут найдены все пропавшие без вести, пока в обществе не будут устранены угрозы фундаментальным правам и свободам человека и народа в целом и восстановлено доверие к властям, без чего невозможно строить современное правовое государство».

Учитывая сегодняшние обстоятельства в Украине, епископы призывают всех душепастырей, верующих и людей доброй воли к молитве и посту.

В документе также даются практические указания душепастырям по организации ежедневной молитвы в храмах.

«Поручаем продолжать в храмах, монастырях и семинариях непрерывную круглосуточную молитву, в соответствии с порядком, определенным отцами - приходских настоятелями; призываем всех наших верующих и людей доброй воли, каждый день в 21.00 объединиться в общей молитве за Украину; призываем верующих также к частным молитв по Украине; объявляем непрерывный строгий пост в наших епархиях и экзархатах».

Члены Синода также поручили после каждой Божественной литургии говорить молитву митрополита Андрея (Шептицкого) за лучшую судьбу украинского народа. Владыки просят прочитать обращение во всех храмах УГКЦ в воскресенье, 2 февраля, после каждой Божественной литургии, - отмечается в сообщении.