Итальянская полиция нашла часть реликвии с кровью Иоанна Павла II

Итальянская полиция нашла большую часть реликвии с кровью покойного Папы Римского Иоанна Павла II, которая была украдена из церкви в области Абруццо, сообщает Би-Би-Си.

Реликвия - фрагмент рясы, которую Иоанн Павел II был одет во время покушения на его жизнь в 1981 году, - исчезла после ограбления церкви в минувшие выходные.

Ткань, порезанную на отдельные куски, обнаружили в гараже одного из трех мужчин, арестованных в связи с кражей.

В четверг полиция нашла реликварий из стекла и золота, в котором хранилась реликвия, однако рясы, окропленный кровью Иоанна Павла II, там не было.

В пятницу епископ Джованни Дь Eрколе сказал на пресс-конференции в городе Аквила, что кусок ткани нашли и составили в одно целое. "Я думаю, Иоанн Павел им простил, и мы должны поступить так же", - сказал епископ.

Полиция разыскала также небольшое распятие, которое было украдено вместе с реликварием из святыни Иоанна Павла II. Сообщается, что воры выбросили реликвию, не осознавая ее религиозной ценности.