В Риме пройдет премьера мюзикла, посвященного Иоанну Павлу II

В Риме состоится премьера мюзикла "Поколение Войтылы", посвященного Иоанну Павлу II, сообщает ИТАР-ТАСС.

В мюзикле фигура Папы Римского присутствует косвенно, как духовного наставника и проводника истинных ценностей. Сюжет, отражающий современную действительность, посвящен борьбе за сохранение христианских ценностей.

12-ти, по числу апостолов, "папа-бойзам" противостоят 12 "фарисеев", которые поклоняется современным "идолам зла" и олицетворяют насилие, наркотики, деньги. Когда молодые люди сталкиваются, каждый из героев переживает перемены.

По признанию автора Раффаэле Аваллоне, он хотел обратиться к теме "доминирующих и разрушительных антисоциальных ценностей, которые правят в мире сегодня".

"Мне было важно показать реальность фальшивых идолов, которая, несмотря на всю свою внешнюю привлекательность, рушится под воздействием истинной веры", - сказал Аваллоне.

Первый показ мюзикла состоялся в Мадриде во время Международных дней молодежи 2012 года. Затем гастроли прошли в Польше, на родине Иоанна Павла II, и в Испании.