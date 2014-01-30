Ватикан выпустит к канонизации Иоанна XXIII и Иоанна Павла II специальные медали и монеты

Ватиканский нумизматическо-филателистический отдел объявил о выпуске 3 марта 2014 года двух памятных медалей по случаю канонизации Иоанна XXIII и Иоанна Павла II. Первый вариант будет выполнен из бронзы, второй - из серебра, сообщает be.radiovaticana.va .

На аверсе будет изображен герб Папы Франциска, а на реверсе — профили Иоанна XXIII и Иоанна Павла II. Диаметр обоих медалей составит 35 мм. Бронзовая медаль выйдет тиражом в 30 тыс. экземпляров и будет стоить 15 евро; тираж серебряной составит 7 тыс. экземпляров, а стоимость - 50 евро.

Кроме того, отдел проинформировал о выходе в тот же день новой серии монет евро 2014 года выпуска, которая будет состоять из восьми экземпляров со всеми техническими характеристиками единой европейской валюты.

На монетах будет изображен портрет Папы Франциска, слова CITTÀ DEL VATICANO и 12 звезд. Тема, выбранная для набора монет - канонизация Иоанна XXIII и Иоанна Павла II. Серебряная монета достоинством в 20 евро будет посвящена Иоанну XXIII, золотая - 50 евро - Иоанну Павлу II.

Кatolik.ru