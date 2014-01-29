Ватикан: назначен новый секретарь коллегии кардиналов
Папа Франциск назначил 28 января бразильского архиепископа Илсона де Жезуса Монтанари секретарем коллегии кардиналов. На этом посту он сменил итальянского архиепископа Лоренцо Бальдиссери, который недавно был назначен секретарем Синода епископов и 22 февраля будет возведен в кардинальское достоинство, сообщает Благовест-инфо.
Прошлой осенью Монтанари был назначен секретарем конгрегации по делам епископов. По сложившейся традиции этот пост совмещается с должностью секретаря коллегии кардиналов, так что вчерашнее назначение носит во многом формальный характер.
Функции секретаря Священной коллегии заключаются, в основном, в работе секретарем на конклаве. Лицо, занимающее эту должность, является одним из немногих не-кардинлов, имеющих доступ в Сикстинскую капеллу во время выборов нового Папы.
Монс. Монтанари принимал активное участие в подготовке и проведении Всемирного дня молодежи в Рио-де-Жанейро летом минувшего года, постоянно находясь рядом с Папой в ходе этого форума. Его назначение секретарем конгрегации по делам епископов 12 октября 2013 года стало для многих неожиданностью, поскольку он проработал в этом дикастерии Римской курии всего пять лет, занимая пост официала – сотрудника среднего звена.
Илсон де Жезус Монтанари родился 18 июля 1959 года в бразильском штате Сан-Паулу. В 1989 был рукоположен во священника, в 2004 получил степень бакалавра догматического богословия в Папском Григорианском университете в Риме. В мае 2011 года был назначен капелланом Его Святейшества. 7 ноября 2013 года был хиротонисан во архиепископа.