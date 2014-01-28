В Италии украли реликвию с кровью папы Иоанна Павла II

Итальянская полиция разыскивает украденную святую реликвию с кровью Папы Римского Иоанна Павла II, сообщает Би-Би-Си.

Реликвия исчезла во время кражи из небольшой часовни, которая имела для покойного понтифика особое значение.

Церковь Сан-Пьетро-делла-Енка расположена в отдаленном уголке в горах центральной области Абруццо.

На выходных воры выломали защитную решетку на окне и проникли внутрь часовни.

Они не трогали средства из копилки с пожертвованиями, но украли распятие и бесценную реликвию, содержащей кровь покойного Папы. В мире насчитывается всего три подобных реликвии.

Члены местного культурного общества поддержки исторической часовни подавлены.

"Мы очень расстроены этой кражей. Понятия не имеем, кто мог это сделать. Сейчас полиция проводит тщательные поиски", - сказала представительница общества Паола Коррьере.