Папа Римский Франциск молится за Украину
15:25, 26 января 2014Католицизм
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Сегодня 26 января Папа Франциск заявил собравшимся на площади Святого Петра, что молится за Украину и призвал исключить любое применение насилия, сообщает Радио Ватикана.
Папа Римський Франциск / Reuters
«Окутываю молитвами Украину, в частности тех, кто потерял свою жизнь в эти дни и их семьи.
Желаю, чтобы развивался конструктивный диалог между институтами власти и гражданским обществом, чтобы исключалось любое применение насильственных действий и в сердце каждого человека преобладал дух мира и поиск общего блага», - сказал Папа Франциск после проговаривания молитвы «Ангелус», обращаясь к десяткам тысяч паломников, среди которых были также представители украинской общины Рима.
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