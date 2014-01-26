В Неаполе причислена к лику блаженных королева Мария Кристина Савойская

В субботу 25 января в Неаполе кардинал Анджело Амато, префект Конгрегации по канонизации святых, совершил обряд беатификации королевы Обеих Сицилий Марии Кристины Савойской, которую кардинал в проповеди назвал «королевой милосердия», сообщает сайт Радио Ватикана.

Мария Кристина Савойская, супруга неаполитанского короля Фердинанда II, начала семейную жизнь с щедрого жеста: значительную часть средств, предназначенных для брачного торжества, она отдала 240 невестам-бесприданницам, а также на погашение задолженностей в благотворительном банке для бедных «Монте-ди-Пьета».

Уже в двадцать лет Мария Кристина проявляла зрелую веру, во многом благодаря солидному христианскому воспитанию в семье. В юности она хотела удалиться в затвор, но государственный долг потребовал от неё заключения брака с королём. Она согласилась на это, привнеся в семейную жизнь евангельский дух: при ней были изменены порядки при дворе и всем дана возможность участвовать в Святой Мессе по воскресеньям и праздникам.

Всё свободное время она посвящала бедным, считая это своей прямой обязанностью. По ходатайству Марии Кристины неоднократно были помилованы обреченные на смертную казнь.

Жизнь молодой королевы оборвалась вскоре после родов первенца, когда ей было всего 23 года. Весь город скорбел об умершей, называя ее «святой королевой».