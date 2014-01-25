Представитель Ватикана в ООН: у сирийского кризиса нет военного решения

Постоянный представитель Ватикана при штаб-квартире ООН в Женеве архиепископ Сильвано Томази выступая накануне на международной конференции по Сирии заявил, что "у сирийского кризиса нет никакого военного решения", сообщает NEWSru.com.

Архиепископ Томази предложил "немедленное прекращение огня без предварительных условий".

Разрешение путем переговоров конфликта в Сирии могло бы послужить "катализатором мира и в других частях региона", - сказал представитель Ватикана.