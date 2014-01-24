Папа Римский Франциск принял президента Франции Франсуа Олланда

Папа Франциск принял президента Франции Франсуа Олланда в ходе частной аудиенции, которая прошла в Ватикане утром 24 января.

Франсуа Олланд также встретился с госсекретарем Ватикана архиепископом Пьетро Паролином, сообщили в Пресс-службе Ватикана.

В последний раз глава Французского государства посетил Ватикан в октябре 2010 г., тогдашний президент Николя Саркози был принят Папой Бенедиктом XVI.

Сегодняшняя встреча представляет собой восьмой по счету официальный визит президента Пятой Французских республики в Ватикан.

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