Папа Римский Франциск принял президента Франции Франсуа Олланда
15:38, 24 января 2014Католицизм
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Папа Франциск принял президента Франции Франсуа Олланда в ходе частной аудиенции, которая прошла в Ватикане утром 24 января.
Франсуа Олланд также встретился с госсекретарем Ватикана архиепископом Пьетро Паролином, сообщили в Пресс-службе Ватикана.
В последний раз глава Французского государства посетил Ватикан в октябре 2010 г., тогдашний президент Николя Саркози был принят Папой Бенедиктом XVI.
Сегодняшняя встреча представляет собой восьмой по счету официальный визит президента Пятой Французских республики в Ватикан.
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