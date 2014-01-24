Папа римский назвал интернет Божьим даром

Папа римский Франциск назвал интернет божьим даром и воплощением подлинного добра. Соответствующее заявление было сделано Папой в послании к пастве по случаю Всемирного дня социальных коммуникаций, сообщают Рodrobnosti.

"Интернет есть дар Божий. Он предоставляет нам поистине безграничные возможности для человеческого единения и проявления солидарности", — говорится в тексте послания, опубликованном на ватиканском новостном портале.

При этом, как подчеркнул папа Франциск, это не означает, что в интернете нет проблем. По словам понтифика, скорость распространения в Сети информации часто значительно превышает человеческие способности по ее правильной оценке и осмыслению.

Кроме того, отметил папа, часто интернет используется для того, чтобы отгородиться от настоящих проблем, изолировать себя от общества. "Тем не менее, все это не должно быть причиной отказываться от общения в социальных сетях и других видов коммуникации в интернете", — заключил понтифик.

С одобрением социальных сетей и интернета в целом ранее выступал также предшественник Франциска на папском престоле — Бенедикт XVI. В 2011 году, также в День социальных коммуникаций, понтифик "благословил" общение в социальных сетях, подчеркнув его значимость для установки новых знакомств, обмена знаниями и культурного диалога.