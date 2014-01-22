В день св. Агнессы Папа Франциск впервые принял участие в чине благословения ягнят

21 января, в день, когда Католическая церковь отмечает память о св. Агнессы, в базилике на Via Nomentana в Риме, где погребена святая мученица, было совершено традиционное благословение Папой Римским ягнят, шерсть которых будет использована для изготовления паллиумов для новых архиепископов-митрополитов Католической церкви. Папа Франциск впервые в своей жизни участвовал в этом чине. Об этом сообщили в Пресс-службе Ватикана.

Паллиум (или паллий) – белый шарф (аналог православного омофора), украшенный шестью черными крестами, – литургическое одеяние, которое носят Папа Римский и архиепископы — митрополиты крупнейших архиепархий Католической церкви. Паллиумы хранятся в ковчеге в соборе св. Петра, и понтифик дарует их новым архиепископам в день памяти св. апостолов Петра и Павла в знак единства с Апостольским престолом.

Монахини римского женского монастыря св. Лаврентия (San Lorenzo in Panisperna) по традиции разводят ягнят, которых дарят Папе Римскому регулярные каноники Латерана на праздник св. Агнессы, умученной за Христа в 305 г. и изображаемой с ягненком, согласно традиционной иконографии (имя Агнесса, или Агония – в православной традиции, означает «агница»).

Sedmitza