В Тернопольской области в храмах УГКЦ будут молиться за мир в государстве

В Тернопольской области в храмах Украинской греко-католической церкви будут проходить молебны за мир и спокойствие в государстве.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольско-Зборовской епархии Украинской греко-католической церкви, соответствующее решение было принято сегодня епископом Тернопольско-Зборовским Василием Семенюком во время встречи с духовенством епархии в связи с событиями в государстве.

«В то время, когда Украина в опасности, прошу всех священников и верующих усиленно молиться. Обязываю всех после каждого богослужения читать 3 молитвы «Отче наш» и 3 молитвы «Богородица Дева» за украинский народ и мир и спокойствие в нашем государстве, священникам поручаю проводить с верными бдения, а также каждого в частных молитвах искренне просить Господа Бога, чтобы Он сжалился над нашей нацией и даровал ей правдивую свободу», - сказал Семенюк.

В Тернополе соответствующие молебны будут проходить ежедневно кроме воскресенья в кафедральном соборе Непорочного зачатия пресвятой Богородицы в 13.00.

Епископ также сообщил, что завтра, 22 января, в день Соборности Украины, в соответствии с благословением Блаженнейшого Святослава, в каждом храме УГКЦ состоятся литургии за украинский народ, его соборное государство и будет зачитано обращение Блаженнейшого Святослава по случаю Дня Соборности.

Справка УНИАН. День Соборности отмечается ежегодно 22 января в день провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году.

В этот день также принято вспоминать событие, которое произошло 22 января 1918 г., - принятие IV Универсала УЦР, которым провозглашалась полная независимость УНР.

Официально праздник отмечался с 1999 года, в соответствии с Указом Президента Украины «О Дне соборности Украины».

30 декабря 2011 года указом Президента Украины Виктора Януковича был отменен День Свободы (22 ноября), установленный в 2005 году в честь дня начала Помаранчевой революции и День соборности (22 января). Вместо этого 22 января отмечается «День Соборности и Свободы Украины».