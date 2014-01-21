Глава УГКЦ призывает власти Украины перестать говорить с народом на языке силы

Глава Украинской Греко-католической церкви Святослав (Шевчук) призывает власти Украины перестать говорить с народом на языке силы и применения репрессивных механизмов.

Об этом говорится в обнародованном на официальном сайте УГКЦ обращении главы Церкви к верующим УГКЦ и всем людям доброй воли по случаю Дня Соборности Украины.

«Обращаюсь к представителям гражданского общества и всем политическим деятелям отказаться от насилия и вернуться на путь мирного сопротивления. Не позволим, чтобы эмоции, даже оправданные, затмили наш светлый ум и лишили нас самой возможности вступить в диалог!», - подчеркнул Блаженнейший Святослав.

Он призвал духовенство «особо бдеть над душами вверенного вам стада».

«Соборность государства отображает соборность души украинского народа – культурное, цивилизационное и духовное единство преемников древнерусского Киевского государства. Это единство было утверждено 1025 лет тому назад Крещением равноапостольного князя Владимира, предоставило духовному началу украинского народа европейскую идентичность», - отметил глава Церкви в своем обращении.

По его словам, нынешний праздник Соборности Украины омрачен противостоянием и эскалацией насилия в столице государства – Киеве. «Мы с тревогой наблюдаем, как продолжительные мирные протесты, не услышанные властью, выплескиваются в волну насилия и кровопролития. Во имя сохранения соборной Украины, во имя ее будущего призываю власти прислушаться к требованиям своего народа, перестать говорить с ним на языке силы и использования репрессивных механизмов!» - призвал Блаженнейший Святослав.