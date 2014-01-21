Ватикан намерен рассекретить свои архивы времен Холокоста

Папа Римский Франциск намерен рассекретить часть данных из архива Ватикана, посвящённых деятельности Римской католической церкви во время Холокоста, сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на британскую газету The Sunday Times.

Как заявил британскому изданию друг папы Франциска раввин Авраам Скорка, речь, в частности, идет о помощи со стороны папы Пия XII, по решению которого во время Холокоста во Второй мировой войне представители Святого престола укрывали евреев от нацистов и выдавали им фальшивые паспорта.

"Это не такая большая новость", - прокомментировал ситуацию глава службы печати Святого престола Федерико Ломбарди. По его словам, Ватикан уже давно планирует рассекретить часть архивов, посвященных Холокосту.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 2006 года 27 января. В этот день в 1945 году Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим, Польша).

РИА Новости