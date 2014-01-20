В Ватикане благословляли кошек и собак

На этой неделе католики всего мира отмечали день Святого Антония Великого - покровителя всех животных,сообщает BBC Україна.

По этому случаю на улицах Ватикана собрались сотни владельцев самых разных животных, чтобы их любимцы получили благословение от служителей церкви.

На площади Святого Петра можно было увидеть, как кошек, собак и попугайчиков, так и более крупных животных - коров и лошадей.