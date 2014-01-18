Предыдущий Папа Римский лишил сана 400 священников

Предыдущий Папа Римский Бенедикт XVI в 2011 и 2012 годах лишил духовного сана 400 священников, подозреваемых в педофилии.

Как передает русская служба Би-Би-Си, согласно обнародованным Ватиканом документам, число лишенных сана священников возросло в сравнении с предыдущими годами.

Согласно статистическим данным, если в 2008 и 2009 годах, когда стало известно о массовых сексуальных злоупотреблениях в католической церкви, был лишен сана 171 священник, то в 2011-2012 годах число развенчанных священнослужителей выросло более чем вдвое.

Кроме того, Ватикан инициировал еще 400 дел в отношении священников, подозреваемых в насилии над детьми. Эти дела будут рассмотрены либо специальным церковным судом, либо решение по ним будет вынесено руководством Святого престола.

Несмотря на это, адвокаты потерпевших заявляют, что римско-католическая церковь недостаточно содействует расследованию неблаговидных деяний своих священников.

В декабре прошлого года Ватикан ответил отказом на просьбу Комитета ООН по правам ребенка предоставить ему данные о причастности католических священнослужителей к насильственным действиям в отношении детей, сказав, что такая информация выдается исключительно властям других государств в рамках судебного разбирательства.

В минувший четверг во время проповеди преемник Бенедикта Папа Римский Франциск назвал сексуальные скандалы позором церкви.

Ранее он объявил, что Ватикан создает специальную комиссию по борьбе с сексуальным насилием в отношении детей.