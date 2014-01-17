В Ватикане обсудили отношения Святого Престола и Литвы

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на встречах с представителями Святого Престола обсудил двусторонние отношения, сотрудничество в международных и региональных организациях, другие актуальные вопросы международной политики, сообщает Вlagovest-info.

Для Святого Престола также важны приоритеты, которыми Литва будет руководствоваться в Совете безопасности ООН: защита женщин и детей во время конфликтов, борьба с терроризмом, торговля людьми.

Линкявичюс встретился с госсекретарем государства Ватикана архиепископом Пьетро Паролином, с секретарем Ватикана по отношениям с государствами архиепископом Домиником Мамберти, а также с председателем Папского совета «Справедливость и мир» кардиналом Питером Турксоном.

Министр выразил удовлетворение, что Литва является первым государством, с которым Святой Престол заключил все юридические соглашения - по поводу правовых аспектов Церкви и государства, по поводу пастырского окормления армии, по поводу сотрудничества в сферах образования и культуры, по поводу признания научных квалификаций.