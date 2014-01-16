Международное сообщество призывают осудить угрозы властей в адрес УГКЦ

Президент Всемирного конгресса украинцев Евгений Челий направил письмо к международному сообществу с призывом осудить угрозы властных структур Украины в адрес УГКЦ.

Как сообщили УНИАН в ВКУ, в письме обращается внимание на письмо первого заместителя министра культуры Тимофея Кохана от 3 января, который предупреждает главу Украинской греко-католической церкви патриарха Святослава Шевчука о возможности поднятия перед судом вопроса о запрещении деятельности УГКЦ, если ее духовенство не прекратит богослужения на Майдане в Киеве.

В обращении к международному сообществу ВКУ заявил о поддержке заявления патриарха Святослава: “Мы убеждены, что молитва за мир вместе с теми, кто мирным образом выражает свое желание жить в правовом государстве, – это соответствующее место для молитвы. Для этого не нужно какого-то отдельного разрешения государственной власти”.

Также президент ВКУ направил письмо Президенту Виктору Януковичу с призывом немедленно и однозначно отозвать письмо первого заместителя министра культуры.

«Всемирный конгресс украинцев призывает международное сообщество осудить угрозы властных структур Украины придушить религиозную свободу в Украине, - заявил Челий. - Мы также призываем Президента и властные структуры Украины отозвать все угрозы в сторону УГКЦ».

Как сообщал УНИАН, 13 января глава УГКЦ Святослав (Шевчук) заявил, что Министерство культуры угрожает приостановить деятельность церкви из-за публичного богослужения на столичном Майдане Незалежности. В подтверждение он показал официальное письмо министерства от 3 января, в котором говорится, что представители церкви не имеют права проводить богослужения на главной площади Киева без разрешения столичных властей. В то же время глава УГКЦ подчеркнул, что церковь не является участником политических событий, однако она «не может стоять в стороне, когда ее верующие просят о духовной опеке», а потому присутствует на Майдане.