Право человека молиться Богу не может ограничиваться государственным законом

Право человека молиться Богу не может ограничиваться ни одним государственным законом.

Об этом говорится в заявлении пресс-центра Киевской Патриархии по поводу письма Министерства культуры к главе Украинской Греко-католической церкви, обнародованном на официальном сайте Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Пресс-центр Киевской Патриархии с благословения Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и в связи с многочисленными запросами представителей СМИ по поводу отношения УПЦ Киевского Патриархата к письму Министерства культуры, обнародованному главой УГКЦ Верховным Архиепископом Святославом Шевчуком 13 января 2014 г., сообщает: «Никаким государственным законом не должно ограничиваться право человека возносить молитву к Богу».

«Такая молитва может возноситься как единолично, так и сообществом верующих, как мирянами, так и священнослужителями, частно или публично. Ограничение этого права возможно лишь в случае провокации насилия, разжигания религиозной вражды к представителям других конфессий, причинения, под видом религиозной деятельности, вреда душевному или физическому здоровью людей или других подобных общественно опасных действий. Такое ограничение должно применяться очень взвешенно и быть сопоставимым с имеющейся общественной опасностью», - говорится в заявлении УПЦ КП.

В заявлении подчеркивается, что «на Майдане Незалежности в Киеве, о котором идет речь в письме, ни священнослужители УГКЦ, ни священнослужители других законно действующих Церквей и религиозных организаций, своей молитвой и пастырским служением не совершают преступления сами и не призывают к преступной деятельности других. Напротив, Церкви и религиозные организации как отдельно, так и совместно в рамках своего Всеукраинского Совета, в течение последних почти двух месяцев неоднократно призывали к мирному проведению общественных акций, к ненасилию, к диалогу, просят в молитвах мира и блага Украине».

Поэтому сообщение в письме со стороны государства о возможности применения к УГКЦ в связи с событиями на Майдане Незалежности судебных санкций вплоть до проведения ликвидационной процедуры, Киевский Патриархат считает неоправданным и ошибочным толкованием Закона «О свободе совести». «Кроме нарушения основополагающего права человека и гражданина на свободу совести и вероисповедания, такие санкции приведут к еще большему обострению общественного противостояния и нанесут Украине как государству значительный вред и в общественных отношениях, и на международной арене», - убеждены в УПЦ КП.

Киевский Патриархат в очередной раз подчеркивает, что Церковь не может и не должна принимать участия в политической борьбе, агитировать «за» или «против» определенных политиков. Вместе с тем Церковь последовательно поддерживает украинской народ в стремлении быть неотъемлемой частью Европы, подчеркнули в Киевском Патриархате и призвали «представителей государства, политиков и общественных деятелей к диалогу и совместному нахождению мирного выхода из нынешнего кризисного состояния страны, а также к удержанию от шагов, которые бы углубляли недоверие и недоразумение, разжигали вражду в обществе».

Как сообщал УНИАН, на Сочельник, 6 января, греко-католическое духовенство получило официальное письмо от 3 января №1/3/13-14 от Министерства культуры о «систематическом игнорировании законодательства со стороны отдельных иереев на Майдане Незалежности. Минкультуры предупредило о прекращении регистрации УГКЦ, мотивируя тем, что представители УГКЦ нарушали требования законодательства о свободе совести и религиозных организаций, осуществляя религиозную деятельность на Майдане в декабре 2013 году и в начале нового 2014 года.

В ответ на это Блаженнейший Святослав подчеркнул, что Церковь не является участником политических событий, однако она «не может стоять в стороне, когда ее верующие просят о духовной опеке», а потому присутствует на Майдане.

В заявлении главы УГКЦ сказано: «Впервые за время независимости Украины прозвучала угроза относительно «прекращения деятельности соответствующих религиозных организаций» УГКЦ».

Как известно, УГКЦ снимали с регистрации в марте 1946 года, во времена сталинских репрессий.