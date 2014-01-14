Депутат польского Сейма призвал Януковича прекратить давление на УГКЦ

Депутат польского Сейма Мирослав Сыч призвал Президента Украины Виктора Януковича и украинское правительство прекратить давление на Украинскую Греко-католическую церковь из-за поддержки ее духовными лицами акций протеста против действующей власти и за европейскую интеграцию Украины.

Об этом говорится в его заявлении, которое есть в распоряжении УНИАН.

”Как верующий УГКЦ в Польше и представитель украинского сообщества в польском Сейме обращаюсь к Президенту и правительству с призывом воздержаться от действий, которые служат обострению общественного конфликта и углублению политического кризиса в Украине”, - написал он.

Сыч, который по происхождению является украинцем, отметил, что его возмутило сообщение о предупреждении украинским министерством культуры УГКЦ о возможности делегализации церкви, и назвал это ”беспрецедентным актом грубого нарушения прав религиозной свободы”.

”Не выдерживает никакой критики заявление власти, что священники УГКЦ на Майдане в Киеве нарушают закон о религиозной свободе. В действительности, наоборот, они бы нарушали, если бы отказывали верующим в служении”, - отметил депутат, который в Сейме Польши представляет партию власти ”Гражданская платформа” (РО).

Он также назвал неслучайным то, что власть выбрала именно УГКЦ объектом своего давления, напомнив, что эту церковь хотела уничтожить еще советская власть.

”Удар в УГКЦ является попыткой запугать ее иерархов, духовенство и верующих и имеет целью заставить их прекратить мирный протест и духовно поддерживать сотни тысяч украинцев, которые протестуют”, - отметил Сыч.

Депутат также назвал необходимой поддержку священников, для того чтобы акции протеста за европейскую интеграцию Украины и против грубого обращения милиции с митингующими сохраняли свой мирный характер.