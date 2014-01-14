Все религиозные конфессии Украины должны немедленно высказаться в поддержку УГКЦ

Все религиозные конфессии Украины должны немедленно высказаться в поддержку Украинской Греко-католической церкви.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Украинской народной партии (УНП).

В УНП предлагают «провести межконфессиональное совещание и принять совместное заявление в поддержку УГКЦ, чтобы вернуть власть в русло адекватного общения с церковью».

«Отсутствие единой позиции опасно навязыванием ведущей роли Российской православной церкви, которая считает территорию Украины исконно своей и ничем не гнушается в попытке утвердиться в нашем государстве», - убеждены в УНП.

В УНП отметили, что первыми под репрессивные угрозы власти попали украинские греко-католики как одна из наиболее проукраински настроенных церквей. «В то же время не нужно забывать о том, что эта церковь подчиняется Ватикану, а это делает ее проевропейской по определению – для России это значит антироссийской», - заметили в УНП и выразили убеждение, что «в случае нереагирования общества и религиозных организаций на угрозы одной из церквей завтра такая же судьба может ожидать и протестантов (как «агентов Запада»), и УПЦ Киевского Патриархата (как «неканоническую церковь»)».

«Настораживает то, что такая позорная угроза не была выражена устно в комментарии одного из чиновников, что можно было бы списать на его частное мнение, а сразу же выражена как позиция органа государственной власти. Поскольку в нашем государстве такие письма не появляются без «благословения» сверху, это позволяет утверждать, что государство резко взяло курс на конфронтацию с неугодными конфессиями», - отмечается в заявлении УНП.