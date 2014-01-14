На сайте Белого Дома появилась петиция в поддержку УГКЦ

На официальном сайте Белого Дома США появилась петиция в поддержку Украинской Греко-католической церкви.

Как сообщает религиозно-информационная служба Украины (РИСУ), в петиции цитируется соответствующее письмо Министерства культуры Украины и выражается просьба помочь защитить УГКЦ от лишения легального статуса.

Ознакомиться с петицией и поддержать ее можно здесь

Как сообщалось, на Сочельник, 6 января, греко-католическое духовенство получило официальное письмо от 03.01.2014 №1/3/13-14 от Министерства культуры о «систематическом игнорировании законодательства со стороны отдельных иереев на Майдане Незалежности, что якобы поддерживается священноначалием УГКЦ». Минкультуры грозило прекратить регистрацию УГКЦ, мотивируя тем, что представители УГКЦ нарушали требование законодательства о свободе совести и религиозных организациях, осуществляя религиозную деятельность на Майдане в декабре 2013 года и в начале нового 2014 года.

В ответ на это Блаженнейший Святослав подчеркнул, что Церковь не является участником политических событий, однако она «не может стоять в стороне, когда ее верующие просят о духовной опеке», а посему присутствует на Майдане.

В заявлении главы УГКЦ сказано: «Впервые за время независимости Украины прозвучала угроза о «прекращении деятельности соответствующих религиозных организаций» УГКЦ».

Напомним, что в последний раз УГКЦ снимали с регистрации в марте 1946 года, во время сталинских репрессий.