Всемирный конгресс украинцев считает, что в Украине нарушается конституционное право на свободу вероисповедания

Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) остро осуждает угрозы Министерства культуры Украины в адрес Украинской Греко-католической церкви за деятельность ее духовенства на Евромайдане в Киеве, которые высказал первый заместитель министра культуры Тимофей Кохан в своем официальном письме к главе УГКЦ Патриарху Святославу (Шевчуку).

Об этом сообщили УНИАН во Всемирном конгрессе украинцев.

В ВКУ напомнили, что работники Минкультуры в своем письме «обвиняют представителей Украинской Греко-католической церкви в том, что они своей религиозной деятельностью на Майдане Незалежности в Киеве нарушили Закон Украины “О свободе совести и религиозных организациях”, согласно которому на публичные Богослужения на Евромайдане должны были бы якобы получить разрешение местной государственной администрации».

«Всемирный конгресс украинцев глубоко возмущен такой интерпретацией Закона Украины “О свободе совести и религиозных организациях” и считает высказанные в письме Министерства культуры Украины угрозы в адрес Украинской Греко-католической церкви нарушением конституционного права на свободу вероисповедания», - отметили в ВКУ.

«Всемирный конгресс украинцев призывает властные структуры Украины немедленно отозвать необоснованные обвинения в отношении УГКЦ, священнослужители которой вместе с участниками мирного Евромайдана в Киеве молились в поддержку украинского народа в его желании жить в правовом государстве”, – заявил президент ВКУ Евгений Чолий.

*** Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) является международной координационной надстройкой украинских общин в диаспоре, которая представляет интересы более 20 миллионов украинцев. ВКУ объединяет в своем составе украинские организации из 33 стран и поддерживает связи с украинцами еще 14 стран. Основанный в 1967 г., ВКУ был признан в 2003 г. неправительственной организацией в Экономическом и социальном совете Организации Объединенных Наций со специальным консультативным статусом.