Папа Римский выставил на аукцион Harley Davidson

Папа Римский Франциск выставил на аукцион свой мотоцикл Harley Davidson. Деньги, вырученные от продажи мотоцикла, пойдут на благотворительность. Как сообщается, рыночная стоимость мотоцикла оценивается от 12 тысяч до 15 тысяч евро. Вместе с мотоциклом Папа Римский решил пустить с молотка и свою байкерскую кожаную куртку. Аукцион, который проведет дом Bonhams, состоится в Париже во дворце Grand Palais.

Дата торгов пока неизвестна. Как известно, два мотоцикла Harley Davidson и байкерскую куртку Папе Римскому подарила в июне 2013 года компания Harley Davidson в честь своего 110-летия. Первый мотоцикл Папа Римский отдал на благотворительность сразу же после получения его в подарок. Как сообщалось ранее, накануне Папа Римский покатал своего пылкого поклонника по Ватикану.

ТСН