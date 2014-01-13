В праздник Крещения Господня Папа Франциск окрестил 32 младенца

В праздник Крещения Господня 12 января Папа Франциск совершил Таинство Крещения в Сикстинской капелле над 32 младенцами, сообщило Радио Ватикана.

В своей проповеди, обращаясь к родителям младенцев, Папа Франциск подчеркнул, что вера – это самое ценное наследие, которое родители могут оставить своим детям, и призвал их всегда помнить о необходимости передачи веры.

Иисус не нуждался в Крещении – напомнил далее Папа – но первые богословы утверждали, что Своим телом и Своей божественностью Иисус благословил все крещальные воды.

Прежде чем взойти на небеса, Иисус «поручил апостолам идти по всему миру и крестить». С тех пор продолжается «эта непрерывная цепочка» - из поколения в поколение.