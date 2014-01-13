Папа Римский объявил имена 19 новых кардиналов

Папа Римский Франциск объявил имена новых кардиналов, которых он возведет в сан 22 февраля 2014 года.

После чтения воскресной молитвы "Ангелус" из окна Апостольского дворца, выходящего на заполненную паломниками площадь Святого Петра, понтифик сообщил, что на предстоящей консистории обретут красную кардинальскую мантию 16 "князей церкви".

Список возглавляет недавно назначенный государственный секретарь (глава правительства) Святого Престола 58-летний итальянский архиепископ Пьетро Паролин.

Вместе с ним в кардинальскую коллегию войдут представители 12 стран с четырех континентов - Европы, Америки, Азии и Африки.

Рravoslavie.Вy