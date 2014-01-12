Не вмешиваться в политику попросили верующие священнослужителей, сообщает 1tv.com.ua.

Православные собрались у Патриаршего собора УГКЦ, чтобы выразить недовольство участием церковников в акциях протеста.

Они убеждены, что духовенство на площади лишь усложняет внутриполитическую ситуацию.

Лидеров всех конфессий призвали служить Богу, а не политическим силам.

