Не вмешиваться в политику попросили верующие священнослужителей
02:24, 12 января 2014Католицизм
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Призвали служить Богу
Не вмешиваться в политику попросили верующие священнослужителей, сообщает 1tv.com.ua.
Православные собрались у Патриаршего собора УГКЦ, чтобы выразить недовольство участием церковников в акциях протеста.
Они убеждены, что духовенство на площади лишь усложняет внутриполитическую ситуацию.
Лидеров всех конфессий призвали служить Богу, а не политическим силам.
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