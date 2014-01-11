Ватиканский экзорцист предлагает обучать молодых священников изгонять бесов

В Италии растет спрос на священников, способных изгонять поселившегося в невинных душах дьявола, в связи с увеличением числа сатанистов и людей, поклоняющихся языческим идолам, пишут местные СМИ.

Дон Габриэле Аморта, экзорцист епархии Рима, подчиняющейся непосредственно папе римскому, обратился к Франциску с просьбой вернуть в программу обучения священников в семинариях такие предметы, как "ангелогия" и "демонология".

По его мнению, экзорцисты должны быть в каждом приходе, часто молодые священники не имеют понятия об этой стороне духовной деятельности.

"Церковное руководство боится назначать экзорцистов, потому что не знает механизма процедуры", - признает священнослужитель.

ИТАР-ТАСС