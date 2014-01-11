В Тернополе установили самый большой в Украине вертеп

Чрезвычайных размеров "Вифлеемскую конюшню" установили в греко-католической церкви святого апостола Петра отцов Францисканцев по улице Владимира Великого в Тернополе. Вертеп достигает 27 метров в высоту и более 40 метров в ширину. Таким образом он доходит до купола церкви и занимает всю ее ширину. Это самый большой вертеп в Украине, сообщает "Религия в Украине" со ссылкой на gazeta.ua.

Кроме традиционных фигур Девы Марии, Иосифа и младенца Иисуса с ягненком, здесь есть ангелы, пилят дрова, святые, выходят из одной двери и заходят в другие, все село с хижинами, в которых горит свет. А еще машут крыльями ветряки и даже плавают корабли. Благодаря подвижным фигурам весь вертеп буквально «оживает». Есть здесь и живые обитатели - кролики и разнообразные птицы.

В храме все время полно людей и постоянное движение. Даже после литургий, которые отправляют несколько раз в день, прихожан не уменьшается. Все хотят сфотографировать необычный вертеп.

"Это делается, чтобы люди приходили с детьми и всем было интересно, - говорит священник Арсений из монастыря отцов францисканцев, к которому относится храм. - Наш вертеп побуждает задуматься над праздником. Человек учится воспринимать его по -другому. Есть возможность всем вместе пойти в церковь".

Вертеп устанавливали в течение недели. С материалов использовали дерево, бумагу и холст. К работе не привлекали ни художников, ни архитекторов.

"Это сложная работа, 7 дней для ее выполнения - малый срок. Подмастерьями были около двух десятков наших братьев из монастыря. Они реализуют себя через такую работу. Это своего рода жертва времени и таланта, чтобы принести людям радость", - объясняет отец Арсений.

Вертеп будет действовать до 15 февраля.