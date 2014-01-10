Во Львове застройщики разрушили памятник XVIII века - госпиталь «Народна лічниця»

Только что во Львове разрушили памятник XVIII в. на ул. Озеркевича, 4, – Украинский госпиталь «Народна лічниця» имени Митрополита Шептицкого.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Украины (фракция «Батькивщина»), председателя подкомитета по вопросам охраны и популяризации культурного наследия Александра Бригинца.

Как отметили в пресс-службе, представители застройщика не пропускают на стройплощадку журналистов и представителей общественности. «В столкновениях избит помощник народного депутата Бригинца Олег Король. На место происшествия вызвана милиция», - говорится в сообщении.

«В настоящее время здание разрушено на треть. Застройщики приобрели этот участок для строительства на нем нового жилищно-офисного центра. На вопрос, на каком основании они сносят памятник, они ответили, что не знали, что это памятник. Но, как по мне, это циничная ложь. Застройщики одинаковы по всей Украине», - подчеркнул Бригинец.

По словам председателя Львовского облуправления охраны памятников Андрея Салюка, памятник внесен в Реестр памятников истории и культуры в 1986 году среди комплекса сооружений, а не как отдельный объект. Поэтому за щитники памятника подготовили новый паспорт для памятника, который теперь считается новообнаруженным памятником местного значения, и передали его на утверждение. Но, по данным пресс-службы Бригинца, паспорт до сих пор не утвердили.

«Цинизм ситуации заключается в том, что 2014 год провозглашен годом памяти А.Шептицкого, который подарил городу эту больницу», - отметил Бригинец.

Поэтому депутат обратился в Генпрокуратуру, прокуратуру г. Львова и к городскому голове Львова Андрею Садовому «с требованием немедленно прекрати это преступление».

Украинский госпиталь «Народна лічниця» имени Митрополита Андрея Шептицкого — медицинское учреждение, основанное в 1903 году для оказания бесплатной врачебной помощи бедным больным жителям Львова и всей Галичины. Существовала в 1904-1944 годах; возобновила деятельность после провозглашения независимости Украины.