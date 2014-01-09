Папа Франциск оказал помощь для покрытия расходов Всемирного Дня Молодёжи

Папа Франциск передал архиепархии Рио-де-Жанейро 5 миллионов долларов для покрытия расходов Всемирного Дня Молодёжи, который состоялся в Бразилии в июле прошлого года.

Архиепископ Рио-де-Жанейро монс. Орани Жоао Темпеста выступил с заявлением на Радио Ватикана, в котором поблагодарил Святейшего Отца за этот жест солидарности, призванный покрыть расходы международной молодёжной встречи, которые особенно возросли из-за незапланированного перенесения заключительных празднований из Гуаратибы в Копакабану по причине плохой погоды.