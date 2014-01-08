На Святой Земле ожидают активизации отношений с православными, мусульманами и иудеями

Активизации отношений с православными, мусульманами и иудеями ожидает от визита Понтифика в Святую Землю епископ Иерусалима для католиков латинского обряда Уильям Шомали.

«Личность Франциска дает нам надежду на реализацию этих ожиданий», - сказал епископ в интервью «Радио Ватикана» и добавил, что «визит, несомненно, будет иметь исторический характер».

«Папа удивить нас», как удивляет в течение первых месяцев своего понтификата, убежден иерарх.

Сообщение предстоящем паломничестве Папы было принято с большим энтузиазмом, признался отец Пьербациста Пицабала.

Хотя все знали о таких планах, официальное заявление закрепило радость. После полученной новости начали бить колокола в вифлеемских и иерусалимских храмах.

Францисканец надеется, что христианская община Святой Земли, немногочисленная, но многоконфессиональная, найдет, благодаря визиту Папы, единство в сердце и делах.

Katolik.ru