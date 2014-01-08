На Святой Земле ожидают активизации отношений с православными, мусульманами и иудеями
Благодаря визиту Папы Франциска
Активизации отношений с православными, мусульманами и иудеями ожидает от визита Понтифика в Святую Землю епископ Иерусалима для католиков латинского обряда Уильям Шомали.
«Личность Франциска дает нам надежду на реализацию этих ожиданий», - сказал епископ в интервью «Радио Ватикана» и добавил, что «визит, несомненно, будет иметь исторический характер».
«Папа удивить нас», как удивляет в течение первых месяцев своего понтификата, убежден иерарх.
Сообщение предстоящем паломничестве Папы было принято с большим энтузиазмом, признался отец Пьербациста Пицабала.
Хотя все знали о таких планах, официальное заявление закрепило радость. После полученной новости начали бить колокола в вифлеемских и иерусалимских храмах.
Францисканец надеется, что христианская община Святой Земли, немногочисленная, но многоконфессиональная, найдет, благодаря визиту Папы, единство в сердце и делах.