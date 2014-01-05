Рождественское послание предстоятеля УГКЦ

Христос рождается!

На голос ангела, прозвучавший пастухам в тёмной ночи, спешим мы сегодня в убогий хлев в Вифлееме. Здесь мы видим на руках Пречистой Девы Марии Сына Божия, пришёл в наш мир как человек. Вместе с ними радуемся и удивляемся, поём и видим живого и истинного Бога, что родился в человеческом теле и отдаёт себя в руки человека как маленькое, нежное и беззащитное Дитя.

Рождество нашего Спасителя открывает нам глубины Божественной жизни, как и всю правду о самом человеке. Тот, кто сегодня появился в человеческом теле, существовал ещё до сотворения мира, а как предвечный Бог изначально от Отца рождённого нетленно как Сын! Это таинство Божьего усыновления Иисуса Христа – что само по себе является невероятным и непостижимым! – сегодня открывается и проповедуется человеку. Этот праздник делает нам доступным, а божественное усыновление провозглашает, что наш Бог-Отец любит нас как своих сыновей и дочерей. В Его новорождённом Сыне мы переживаем сегодня нашу близость к Богу, такую ​​же тёплую, мощную, реальную и жизненную, какова трепетная близость любящего отца к своему единственному первенцу.

Вглядываясь в лица Божьего Младенца и Его Матери Марии, осознаём, что праздник Рождества даёт нам познать правду о нашей человечности, о собственной человечности, которая стала знаком Божьего присутствия: «И вот вам знак, – говорит ангел пастухам. – Вы найдёте ребёнка пеленах, что лежит в яслях» (Лк. 2, 12). Это Дитя – сам Бог Израиля, в последнее время без семени от Девы телом родился. Это Дитя вдруг поручает человеку, в лице Иосифа Обручника, странную роль своего опекуна. В Рождестве Христовом мы принимаем вечного Бога таким, каковы сами. Потому что обычно люди хотят, чтобы ими кто-то занимался. А здесь, в Вифлееме, сам Бог, как ребёнок, является тем, кем занимается человеческая семья!

Человечность, ощущение святости человеческой жизни и уважение к ней – это и трогательная и спасительная дорога, которой в эту таинственную ночь Божий Сын, как Сын Марии, приходит в наш дом, к нашей семье, нашему народу. И эта божественная человечность – богочеловечество воплощённого Сына Божьего – открывает нам сегодня рождественскую дорогу любви к Богу и ближнему. Празднуя Рождество вместе с путниками и беспризорными, солидаризируясь с тем, кого презирают и чьё достоинство отрицают, мы, христиане, как настоящие опекуны и благовестники присутствия Бога среди нас, делаем наш мир, наше общество более человечным и достойным самого Человека.

Рождение Сына Божьего, исконно Слова Отца, обнаруживает рядом с величием и славой нашего Бога – Творца и Спасителя, величие и славу человека как венца всего сотворённого. В своём воплощении Бог проявляет особое достоинство человека, потому что воплощается именно в него – в свой образ. Святой Ириней Лионский учит: «Когда Слово стало плотью, став тем, кто был Его образом... то сделало человека подобным невидимому Отцу через видимое Слово» (Adv. Haer 5, 16, 2).

Прославляя достоинство человеческой личности, Христова Церковь сегодня поёт: «Христу Богу призовет: Ты, поднявший нашу силу, свят еси Господи». Как приход на Землю Сына Божия через воплощение стал центром всемирной истории, так и уважение к достоинству человеческой личности является сердечником истинного, действительно человеческого общества. Церковь учит, что общественные институты и их лидеры должны уважать каждого человека и их первейшая задача – способствовать целостному его развитию. Человек не может быть средством реализации экономических, социальных или политических планов, навязанных светской властью. Эта власть должна внимательно следить, чтобы ограничения свободы или любой груз, лёгший на личную жизнь человека, никогда не причиняли вреда его достоинству. (Компендиум социальной доктрины Церкви, п. 131-133).

Каждое общество, в котором пренебрегают человеком, не имеет будущего. Источником справедливого законодательства и общественного устройства должно быть достоинство человеческой личности. Потому что именно человек является основой сочетания досрочного и вечного, Божьего и человеческого, он становится той дверью в вечность, которую открыл в своей человечности Сын Божий в день своего Рождества. Поэтому празднуя Рождество, нужно держать открытыми двери наших сердец для достоинства человека, особенно немощного и беззащитного, которым есть Божественное Дитя на руках Пречистой Девы Марии.

Сегодня украинское общество в очередной раз в своей истории показывает, что оно стремится строить собственное будущее на фундаменте христианской веры. Новорождённый Спаситель является исполнением надежды всего человечества на приход Царства Божьего – царства справедливости, мира и добра. Рождение именно такого предвечного Царя мира пророчествовал ангел, когда говорил пастырям: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: сегодня родился вам в городе Давидовом Спаситель» (Лк. 2, 10-11). Как важно нам в этот исторический момент, на слово благовестника, почувствовать, что именно Христос является источником нашей радости, и перестать бояться! В Рождестве Христовом пусть наша тревога превратится в надежду, растерянность и неуверенность – сменятся дорогой к Господнему вертепу. В этот рождественский день, когда, по словам ап. Павла, сила Божья проявляется в человеческой немощи (ср. ИИ Кор. 12, 9), наше чувство бессилия превращается в осознание собственного достоинства. Деяниями Святого Духа это осознание собственного достоинства становится силой, которая поможет нам построить общество, достойное человека. Вот почему мы сегодня, величая силу божественной человечности, поём: «Ты, поднявший нашу силу, свят еси, Господи».

Дорогие во Христе! В этот радостный день Христова Рождества всех вас сердечно поздравляю. Желая вам добра и мира, согласия и благополучия, хочу постучать в двери каждой украинской семьи! Голосом древней коляды хочу развеселить каждое украинское сердце! Возвещая великую радость о рождении нашего Спасителя, хочу собрать всю нашу Церковь – как в Украине, так и за её пределами – вокруг Вифлеемского вертепа в единое Божие сообщество!

Ощутим же себя единой христианской семьёй, в которой сегодня рождается наш Спаситель. Дорогой человечности и христианской солидарности коснёмся всех, кто отстаивает собственное достоинство, достоинство своей семьи и своего народа! Поделимся нашей рождественской радостью с теми, кто находится далеко от дома, на больничной койке или тюремных нарах. Все вместе, за светом звезды, спешим к ближнему, чтобы увидеть в теле – Невидимого, в Его нищете – Источник всякого добра, в немощном – Всемогущего, Новорожденного Христа Бога в объятиях Богородицы.

Христос рождается! Вославим Его!

+СВЯТОСЛАВ

Дано в Киеве, при Патриаршем соборе Воскресения Христова, 19 декабря 2013 года Божьего, в день Святого Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца