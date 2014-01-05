В Ивано-Франковске освятили мозаику «Небесная Евхаристия»

В последний день 2013 года в храме Святых Кирилла и Мефодия в Ивано-Франковске (в Криховцах) Митрополит Владимир (Вийтышин) освятил запрестольную икону – мозаику «Небесная Евхаристия». За несколько дней перед Новым годом мастер о. Евгений Андрухив и его помощники завершили второй этап создания мозаики в святилище монастырского храма.

Митрополит Владимир уже несколько лет подряд приезжает в приход в последний день, чтобы отслужить благодарственный молебен. В прошлом году, например, архиерей освятил и именовал колокол «Иоанн Павел II». Так и в этом году, освятив икону Христа с апостолами на трапезе, Митрополит отслужил благодарственный молебен Богородице за пережитый год и за все дары, полученные в течение года.

После службы достойный гость объяснил присутствующим значение запрестольный иконы и поздравил настоятеля храма и присутствующих верующих с Новым годом, поблагодарив отцов за тёплый приём. Отец Иосафат Бойко, настоятель прихода и синкел по делам монашества Ивано-Франковской архиепархии УГКЦ, поблагодарил епископа за то, что он находит время, чтобы два раза в год посетить этот приход (31 декабря и на праздник), а также за дары, которые приход получил во время Года веры, участвуя в двух паломничествах в Рим (октябрь 2012 и ноябрь 2013), а также в паломничестве на Святую Землю (в марте 2013) и в Киев, на освящение Патриаршего собора (август 2013 года).

Другим даром Года веры стало освящение храма Святых Кирилла и Мефодия. Митрополит получил в подарок резную икону Рождества Христова и сладости.

УГКЦ