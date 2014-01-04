Радио Ватикана будет транслировать Рождественскую литургию в украинском - византийском обряде

В вторник, 7 января 2014 г. , по случаю праздника Рождества Христова по юлианскому календарю, на волнах Ватиканского Радио будет транслироваться Архиерейская Святая литургия в украинском - византийском обряде, которую возглавит владыка Дионисий Ляхович, Апостольский Визитатор для украинцев греко-католиков в Италии и Испании. Начало - в 9.15 киевского времени. Праздничный эфир продлится до 12.30 киевского времени, сообщает сайт Радио Ватикана.

Богослужения будут транслироваться на коротких волнах 31 метр частотой 9850 кГц и 25 метров частотой 11740 кГц, а для Рима и окрестностей - на средних волнах частотой 1260 кГц.