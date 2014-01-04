В Тернополе в храме святого Петра установили самый большой в Украине вертеп

В Тернополе в храме святого Петра ордена францисканцев установили самый большой в Украине вертеп. Как сообщили корреспонденту УНИАН в храме, высота вертепа составляет 27 м, ширина – 41,5 м, размещен он на всю высоту и ширину храма.

Вертеп интересен тем, что в нем очень много движущихся элементов: Святой Франциск бьет в колокол, в стойле двигают головами осел и вол, ангелы топором и пилочкой разрезают бревно, плавают лодки, крутится новогодняя карусель.

В этом году появились новые двигающиеся персонажи: на поклон к Иисусу кроме трех царей ”идут” фигурки Святых Франциска, Антония, отца Пио и святой Клары.

Кроме того, композицию с новорожденным Иисусом и его родителями Марией и Иосифом разместили у алтаря, чтобы люди могли непосредственно подойти к ней. Как объяснили служители храма, таким способом решили приблизить к людям событие рождения Христа, чтобы они еще глубже переосмыслили рождение Божьего Сына.

Устанавливали вертеп отцы вместе с прихожанами неделю.

Традиционно вертеп будет стоять в храме больше месяца – до праздника Сретения.