Проповеди папы Франциска с марта месяца до конца года посетили 6,6 млн человек

Послушать проповеди папы римского Франциска в первые месяцы после его интронизации пришли более 6,6 млн человек, сообщила ватиканская канцелярия.

Данные охватывают период с момента избрания папы на Святой Престол в марте до конца 2013 года.

Его предшественник Бенедикт XVI за весь 2012 год смог привлечь лишь 2,3 млн человек.

Данные были обнародованы через день после традиционного новогоднего обращения папы, в котором он призвал мир объединиться против насилия.

Выступая перед собравшимися на площади Святого Петра, Франциск выразил свое негодование уровнем конфликтов в мире.

"Что происходит в сердце человека? Настало время остановиться", - сказал он.

По данным папской канцелярии, цифра в 6,6 млн верующих сложилась из числа проданных билетов, к которым приплюсовали приблизительные оценки паствы на площади Святого Петра в Риме, где понтифик обычно произносит еженедельные проповеди.

Радио Ватикана