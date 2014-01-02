Папа Франциск помолився перед иконой Божией Матери «Спасение римского народа»

Во второй половине дня 1 января Папа Франциск частным образом посетил римскую базилику Санта-Мария-Маджоре, где в тихой молитве провёл около двадцати минут перед иконой Божией Матери, именуемой «Salus populi romani» - «Спасение римского народа», сообщает сайта Радио Ватикана.

В своей проповеди в первый день нового года, в литургический праздник Божественного Материнства, Святейший Отец упоминал базилику Санта-Мария-Маджоре и находящийся в ней образ Пресвятой Богородицы, которому в очередной раз засвидетельствовал своё почтение.

С начала понтификата Папа Франциск уже несколько раз приезжал сюда, чтобы помолиться перед иконой Матери Иисуса.

В базилике было много верующих, в том числе и молодёжи: все были приятно удивлены и очень рады увидеть Папу, но отнеслись с уважительным вниманием к его желанию помолиться в тишине в богородичной часовне базилики.