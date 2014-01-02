Папа Римский возглавил торжества по случаю Всемирного дня мира

Папа Римский Франциск пожелал пастве ”сил, мужества и надежды” в наступившем 2014 году. В главной католической базилике - римском соборе св. Петра - понтифик отслужил праздничную мессу в честь Богоматери Марии и 47-го Всемирного дня мира. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Затем папа Франциск обратился из окна Апостольского дворца с проповедью и молитвой ”Ангелус” к ста тысячам паломников, заполнивших площадь, обрамленную колоннадой Бернини.

Франциск призвал верующих христиан ”не оставаться равнодушными перед лицом насилия и несправедливостей в разных частях мира во имя создания поистине солидарного общества”. Римский первосвященник попросил Деву Марию ”услышать призыв к миру от народов, угнетаемых войной и насилием, с тем чтобы мужество диалога и примирения превалировало над соблазнами мести, всесилия и коррупции”. Папа Бергольо пожелал собравшимся ”мирного года под защитой Господа и пресвятой Богородицы”.

Традиция отмечать Всемирный День Мира в первый день каждого нового года была заложена Папой Павлом VI в 1968 году. Полный текст послания Папы Франциска, первого новогоднего обращения его понтификата, направлен через папских нунциев (послов) главам всех 178 государств, с которыми Ватикан поддерживает дипломатические отношения.

