Папа Франциск обнародовал послание к Всемирному дню мира

Папа Римский Франциск проводит вечернюю предновогоднюю мессу с молитвой "Тe Deum" ("Тебе, Господи") в главной католической базилике - соборе св. Петра Папа Франциск обратился к миру. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

В торжественной проповеди понтифика звучат идеи его послания, посвященного всемирному Дню мира, отмечаемому 1 января 2014 года.

"Братство - основа мира и путь к нему", - так озаглавлен этот документ, текст которого распространен службой печати Святого Престола.

"Братство представляет собой важное измерение человека, составляющей части сложной системы отношений, то есть существа социального, - подчеркивает римский первосвященник - Глубокое осознание этой социальности помогает нам видеть в других людях наших истинных сестер и братьев..."

Суверен Ватикана уверен, что "без братства невозможно созидать справедливое общество, в котором царил бы прочный и долговременный мир".

Папа Франциск с сожалением отмечает "глобализацию равнодушия", когда повсеместно нарушаются права человека, прежде всего, право на жизнь и религиозную свободу. По его убеждению, "братство - это незаменимый путь к искоренению бедности и к прекращению войн", а также "предпосылка для правильного использования природных ресурсов".

"Любая деятельность должна быть отмечена духом служения людям. Служение является душой того братства, которое созидает мир", - поясняет в заключение своего послания Папа.

Традиция отмечать День мира в первый день каждого нового года была заложена Папой Павлом VI в 1968 г.