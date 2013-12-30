Esquire назвал Папу Римского Франциска самым стильным мужчиной 2013 года

Стиль понтифика полностью отражает его мировоззрение, и он вкладывает много смысла в свою одежду, пишет РИА Новости.

Роскошные ювелирные изделия и меховые накидки, которые предпочитали предшественники Франциска, уступили место более скромным одеяниям, что, по мнению издания, говорит о приближенности понтифика к жизни простых людей. Папа Франциск даже отказался переехать в официальную резиденцию — Апостольский дворец, оставшись жить в своей скромной квартире.

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"Он определенно стал самым приближенным (к народу) Папой", — пишет журнал.

Ранее Папа Римский Франциск был также назван "Человеком года-2013" по версии американского журнала Time.

Архиепископ Буэнос-Айреса кардинал Хорхе Марио Бергольо был избран на папский престол 13 марта нынешнего года, став первым выходцем из Латинской Америки и первым иезуитом, занявшим этот пост. Имя Франциск, как объяснял сам понтифик, он выбрал потому, что этот святой известен своей заботой о бедных. Многие отмечали, что Франциска отличает скромность и близость к народу.