Делегация из Сирии привезла Папе Франциску послание от президента Ассада
12:43, 29 декабря 2013Католицизм
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Сообщила о положении в стране
Госсекретарь монс. Пьетро Паролин и секретарь по связям с государствами монс. Доминик Мамберти приняли 27 декабря делегацию сирийского правительства, сообщает сайтРадио Ватикана.
В ее составе министр Йозеф Свеида, вице-министр, глава департамента по Европе при министерстве иностранных дел Хуссама Эддина Аала, бывший посл Сирии при Святейшем Престоле.
Об этом сообщил директор ватиканского пресс-центра о. Федерико Ломбарди.
Делегация привезла Папе Франциску послание от президента Ассада и изложила позицию правительства в связи с положением в стране.
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