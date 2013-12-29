Делегация из Сирии привезла Папе Франциску послание от президента Ассада

Госсекретарь монс. Пьетро Паролин и секретарь по связям с государствами монс. Доминик Мамберти приняли 27 декабря делегацию сирийского правительства, сообщает сайтРадио Ватикана.

В ее составе министр Йозеф Свеида, вице-министр, глава департамента по Европе при министерстве иностранных дел Хуссама Эддина Аала, бывший посл Сирии при Святейшем Престоле.

Об этом сообщил директор ватиканского пресс-центра о. Федерико Ломбарди.

Делегация привезла Папе Франциску послание от президента Ассада и изложила позицию правительства в связи с положением в стране.