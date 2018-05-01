Праздник на Прикарпатье: освящена уникальная икона «Целительница душ и тел наших»

Под торжественный перезвон 22 декабря в храм святого Николая, в селе Клищивна Рогатинского района Ивано-Франковской области, внесли уникальную икону Божьей Матери «Целительница душ и тел наших».

Освятил ее архиепископ митрополит Ивано-Франковский УГКЦ Владимир Мудрый. Он же возглавил литургию в сослужении многочисленного духовенства Рогатинщины.

Уникальность иконы - в ее сверхважной композиции. А еще - в большой духовной силе. Ведь кроме самого образа Богородицы целительницы в центр иконы вмонтировано реликвию - частицу Покров (Ризы Пресвятой Богородицы). Дополняют икону образы, мощи и реликвии святых - целителей души и тела.

Поэтому приклоняясь к иконе прихожане одновременно касаются мощей святых Пантелеймона и Спиридона, святых мучеников-бессребреников братьев Космы и Дамиана, святых Киприяна и Юстины, которые написаны по правую и левую сторону от образа Богородицы целительницы.

Венчают икону Спас Нерукотворный, справа и слева - Архангелы Рафаил и Михаил, а между ними изображен пророк Илья, который живым вознесся на огненной колеснице в небеса. В это время на его ученика Елесея упал плащ пророка Ильи, из-за которого он получил двойной пророческий дар. Частица плаща Святого пророка Ильи является реликвией этой иконы.

Сама икона Богородицы целительницы является одной из древнейших, ее история связана с различными чудесами. На иконе изображается Божья матерь, которая стоит у постели больного клирика. Иконографическим сюжетом для чудотворного образа послужило предание о чудесном исцелении.

Спас Нерукотворный является видом изображения Христа, представляющий Его лик на убрусе. Святой Архангел Михаил - «Кто яко Бог» - побеждает дух высокомерия, напыщенности и первородный грех. Он является победителем Люцифера и всяких злых духов. Святой Архангел Рафаил - «Лекарство Божье» принял дар от Бога исцелять болезни, лечит неисцелим язвы сердец и многочисленные болезни человеческих тел. Врач и целитель - побеждает духа нечистоты, разврата и безнравственности.

Святой пророк Илья - один из ветхозаветных пророков. Данное ему имя - Илья (крепость Господня) определило всю его жизнь. Мощи святого Пателеймона, который при жизни был ревностным христианином - врачом, Господь наделил его силой лечить всякие болезни.

Святой Спиридон известен чрезвычайными чудесами и помощью тем, кто потерял последнюю надежду на спасение. Еще при жизни Господь наградил его даром чудотворения - исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов.

Святые мученики-бессребреники братья Косма и Дамиан считали себя служителями Божьими, исцеляли людей по их вере. После мученической смерти их святость была подтверждена многими чудесным знамениями милости Божией. Священномученики Кипрян и Юстина помогают всем, кто к ним обращается с верой, чтобы избавиться злых чар, сглаза.

- Феномен мощей, их святость, их чудодейственная сила известны с давних христианских времен, и каждый христианин в своей жизни тяготеет к святыне и особенно к мощам угодников Божиих, потому что верит и уповает, что через них получит Божией, которая, как известно, "немощное лечит и изможденное пополняет". Святые мощи с самого начала основания Церкви Христовой является бесценным даром людям для укрепления в вере, для того, чтобы наша жизнь стала угодна Богу и людям, которые нас окружают. Святые мощи является вместилищем благодати Святого Духа, который щедро подается тем, кто приходит с верой. Осознавая все это, христиане с благоговением и любовью поклоняются святыням, пламенно молятся у них, целуют их, просят заступничества перед Богом. Все это является большой помощью и поддержкой на нелегком пути нашего спасения, - рассказал митрополит Владимир.

В жизни ничего не бывает случайного. Страдания, боль, испытания - тоже не случайные. Только хочет ли человек понять - для чего это ему? Говорят, что у нас свои планы нашей жизни, а у Бога - свои.

«Бог допускает на нас терпения, болезни, телесную немощь, тяжелые не раз боли, неприятные хирургические операции по любви к нам и для нашего блага. Потому что нам терпения, недугов почти нужно, и не только почти не требуется, но и все надо без них могло бы наша жизнь отступить от Божьего закона и мы могли бы пропасть навеки. Чтобы нас с той опасности спасать, чтобы наставить нас на добрый путь, чтобы мы безопасно шли дорогой спасения, дает нам Господь Бог телесные и душевные терпения. Мы дорогие, есть из рода грешников, наша испорченная природа бунтует против Божьей воли и сводит нас на бездорожье. Счастлив тот, кому Бог дает возможность покаяния, потому что наше терпение и является искуплением за наши грехи» (из пастырского послания митрополита Андрея Шептицкого к больным). Поэтому и касается нас рука Всевышнего, обращает в Божий храм

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Икона, выполненная на сусальном золоте, станет еще одним выдающимся достоянием церкви. Икона «Целительница душ и тел наших» является собственностью приходской общины церкви Святого Николая в Клищивне. Как пояснил настоятель храма о.Тарас Федоренко, эта святыня постоянно находиться именно в этом храме, и уже традиционно по пятницам здесь отправляют Акафисты за исцеление души и тела. Вдохновителем создания иконы стал выходец из села Юрий Сорока с семьей, которому помогли его друзья - местные предприниматели.

Увидеть, коснуться святыни и помолиться у этого источника благодати проезжают люди не только из окрестных сел, но и из соседних районов. А событие освящения, которое собрало не одну сотню людей, отныне войдет в историю как села Клищивна, так и самой церкви.

Галина Богун - для "УНИАН - Религии"

Фото: Дмитрий Падучак