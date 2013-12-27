Перед чтением богородичной молитвы Angelus в праздник св. первомученика Стефана Папа Франциск призвал всех христиан молиться о терпящих гонения за свою веру во Христа, сообщает сайт Радио Ватикана.

В радостную атмосферу Рождества как бы врывается праздник св. Стефана, первого мученика Церкви. Это воспоминание, – отметил Папа Франциск, – могло бы показаться неуместным. В самом деле, Рождество – это “праздник жизни, и он внушает нам чувства спокойствия и мира”. Казалось бы, “к чему нарушать их очарование воспоминанием?” Но с точки зрения веры праздник св. Стефана находится в полном согласии с глубоким значением Рождества:

“В его мученичестве любовь победила насилие, жизнь победила смерть. Церковь видит в жертве мучеников их “рождение на небе”. Таким образом, мы празднуем сегодня “рождество” Стефана, которое, по своей сути, проистекает из Рождества Христа. Иисус преображает смерть тех, кто Его любит, в зарю новой жизни!”.

В мученичестве Стефана, – добавил Папа, – “воспроизводится то же самое соотношение между добром и злом, между ненавистью и прощением, между кротостью и насилием, которое достигло своей кульминации в Кресте Христа”:

“Таким образом, память о первом мученике сразу рассеивает ложный образ Рождества: некий сказочный, слащавый образ, которого нет в Евангелии! Литургия возвращает нас к подлинному смыслу Воплощения, связывая Вифлеем с Голгофой и напоминая нам о том, что спасение, даруемое Богом, подразумевает борьбу с грехом, что оно проходит через тесные врата Креста”.

Именно этот путь “Иисус указал Своим ученикам, как свидетельствует сегодняшнее Евангелие: «Будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется»”. Поэтому “помолимся сегодня особо о христианах, терпящих дискриминацию за свое свидетельство Иисусу и Евангелию”:

“Мы духовно близки этим нашим братьям и сестрам, которые, как св. Стефан, несправедливо осуждаются и становятся объектами всякого рода насилия... Я уверен, что, к сожалению, их гораздо больше сегодня, чем в первые годы Церкви. их очень много! Это происходит прежде всего там, где еще не гарантирована свобода религии, либо она осуществляется не полностью. Но это происходит также в странах и кругах, которые заявляют на словах, что защищают свободу и права человека, а на самом деле верующие, в особенности христиане, сталкиваются с ограничениями и дискриминацией”.

Далее Папа попросил верных, собравшихся в этот день на площади Св. Петра, помолиться обо всех христианах, жертвах гонений:

“Для христианина это неудивительно, потому что Иисус предсказал это как благоприятную возможность для свидетельства. Тем не менее, в гражданском плане, несправедливость следует обличать и искоренять. Мария Царица Мучеников да поможет нам пережить Рождество с тем пылом веры и любви, который сияет в св. Стефане и во всех мучениках Церкви”.