В Вифлееме и Риме прошли рождественские службы

Миллионы христиан по всему миру отмечают один из главных христианских праздников - Рождество Христово. Главное богослужение по традиции прошло в Вифлиеме, где, по преданию, и родился Иисус Христос.

Как передает русская служба Би-Би-Си, вечером 24 декабря по Вифлеему прошла рождественская процессия во главе с латинским патриархом Иерусалима Фуадом Туалем.

В обычные дни попасть в Вифлеем не так просто - для этого надо пройти израильские и палестинские блокпосты.

Однако накануне праздника израильские власти открыли дороги, ведущие в Вифлеем, чтобы процессия из Иерусалима смогла пройти в город.

”Главная мысль, которую несет нам праздник Рождества, это мысль о мире, любви и братстве. Мы должны быть братьями друг другу”, - сказал патриарх Туаль.

Конечной точкой шествия стала площадь Яслей, на которой находится церковь Рождества Христова. Город погружен в праздничную атмосферу.

До отказа была заполнена и площадь перед собором Святого Петра в Ватикане, где Папа Римский Франциск провел свою первую рождественскую мессу в качестве главы Святого престола.

Накануне богослужения он навестил своего предшественника Бенедикта XVI.

Как сообщил Франциск, он застал почетного Папу Римского в добром здравии и хорошем расположении духа.

Богослужение в Риме началось с песнопений и объявления о пришествии Господа.

Под звон колоколов понтифик положил в импровизированные ясли фигурку младенца Христа.

В своей рождественской проповеди Папа Римский отметил, что каждый христианин стоит перед выбором между светом и тьмой, любовью и ненавистью.

”Если мы любим Господа, наших братьев и сестер, то мы идем к свету. Но если наше сердце закрыто, если нас одолевает гордыня, лживость, корысть, тогда тьма накрывает нас и все вокруг нас”, - отметил Понтифик.

В полдень среды по среднеевропейскому времени Папа Римский обратится с центрального балкона собора Святого Петра с традиционным рождественским посланием к пастве.

25 декабря праздник Рождества отмечают католики, протестанты и прихожане ряда православных церквей.