Папа Франциск рассказал о своем отношении к Рождеству Христову

В канун Рождества Папа Римский Франциск дал интервью ватиканисту туринской газеты "Стампа" Андреа Торниелли, в котором, в частности, поделился размышлениями о смысле этого важного для христиан события.

"Рождество для меня - это надежда и нежность", - признался Франциск. Он рассказал о своем обычае оставаться в часовне после окончания мессы ночью для индивидуальной молитвы, завершая ее службой на заре.

По словам понтифика, церковь, забывшая о надежде и нежности Бога, становится "холодной церковью, которая не знает, куда идти, и попадает в путы идеологий и мирского духа".

Папа Франциск также высказался против вульгаризации Рождественских праздников: "Когда человек неспособен понять эту радость или находится в какой-то ситуации, которая не позволяет ему это сделать, то он переживает этот праздник с мирским весельем. Но между глубокой радостью и мирским весельем есть разница".

Римский первосвященник упомянул в этой связи о 50-летней годовщине исторического визита Папы Павла VI в Святую Землю и выразил желание самому отправиться туда, чтобы встретиться, как он сказал, с "моим братом Варфоломеем, Патриархом Константинопольским".

На вопрос о правильных отношениях между церковью и политикой, Папа ответил, что речь идет об институтах, развивающихся в разных направлениях и имеющих разные задачи. В то же время у них есть и нечто общее, а именно, призвание служить народу. "Политика благородна, - процитировал Франциск Папу Павла VI, - она является одной из высших форм милосердия, но она же становится грязной, если ее используют для сделок".

В заключение интервью Франциск признался, что никогда не мог даже предположить, что станет Папой, однако, когда выбор состоялся, не стал просить дать ему время на размышление, а сразу же ответил согласием. "Тогда в мое сердце снизошел мир, который доселе в нем пребывает. Я считаю это великим Божьим даром", - отметил предстоятель РКЦ.

ИТАР-ТАСС