Католики встретили Рождество Христово

Рождеству предшествует сорокадневный пост, последний вечер которого римо-католики называют Видилией. Тогда готовят 12 постных блюд, а в помещениях рассыпают сено.

Рождественская шопка (вертеп) - библейская сценка рождения Иисуса Христа, в костеле Святого Александра, в Киеве

После ужина люди идут на ночную службу в храм, а возвращаясь, поют колядки.

Зажигание Вифлеемского огня во время празднования Рождества в Украинском католическом университете во Львове

Согласно Библии, в этот день в хлеву Дева Мария родила Иисуса Христа. Она вместе с Иосифом убежала из Назарета, где Ирод приказал убить всех младенцев.

Рождественский вертеп в католическом университете во Львове

Царь испугался, что Сын Божий сможет занять его трон. В Вифлееме Мария и Иосиф не смогли найти жилья, и зашли в один из хлевов. Там, в яслях, и появился на свет Иисус.

Рождество в Украинском католическом университете

Первыми, кто поздравил Новорожденного, были пастухи. Весть о рождении Божьего сына им принесли ангелы.

Позже пришли волхвы-мудрецы с востока. О появлении Мессии они знали из пророчеств.

Дорогу к городу им указывала яркая звезда.

Студенты Украинского католического университета

Православные и греко-католики празднуют Рождество 7 января. Они пользуются юлианским календарем, или старым стилем.

Римо-католики отмечают этот праздник по григорианскому календарю, на две недели раньше.

"УНИАН-Религии"

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