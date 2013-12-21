РПЦ связывает большие надежды с понтификатом Папы Франциска

Завершился визит в Россию кардинала Курта Коха, сообщает сайт Радио Ватикана.

Президент Папского совета по христианскому единству прибыл в Россию 14 декабря и встречался не только с местными общинами, но и с представителями российского МИДа.

18 декабря кардинал встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Патриаршей резиденции Свято-Данилова монастыря.

Во время аудиенции предстоятель Русской православной церкви подтвердил «большие ожидания», связанные с избранием Папы Франциска, а также общность позиций Русской православной церкви и Католической церкви.

«Многое из того, что Папа заявляет, что он предлагает миру и обществу, совпадает с нашим видением», - сказал во время встречи Патриарх Кирилл.

По его словам, в нынешний исторический момент очень важен диалог между двумя сестринскими Церквями, которые имеют общие позиции по многим вопросам, - начиная от мира на Ближнем Востоке, защиты преследуемых христиан, до сохранения таких традиционных ценностей, как семья и жизнь.

Патриарх отметил, что всё чаще у него появляется возможность встречаться с католическими прелатами, в том числе с членами Коллегии кардиналов, и высоко оценил «возможность непосредственного общения и диалога». Это период оживлённых контактов между Патриархией и Святейшим Престолом.

В ноябре этого года три других высокопоставленных ватиканских прелата побывали в Москве: кардинал Поль Пупар, кардинал Анджело Скола и монс. Винченцо Палья.