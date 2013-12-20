Папа Римский совершит паломничество на Святую землю в мае 2014 года

Паломничество папы Римского Франциска на Святую землю состоится в мае 2014 года и будет включать посещение Иордании, Израиля и Палестины, сообщили источники в службе печати Святого Престола со ссылкой на Рождественское послание латинского патриарха Иерусалима Фуада Туаля.

2 декабря в ходе беседы Папы Римского Франциска с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху речь также шла о планируемом на предстоящую весну паломничестве. Израильский премьер также подтвердил понтифику приглашение посетить Иерусалим. Ранее Франциска приглашали президент Израиля Шимон Перес и палестинский лидер Махмуд Аббас.

Сам папа не раз заявлял, что хотел бы в следующем году посетить Святую Землю и приурочить свое паломничество к 50-летию визита Павла VI в Иерусалим в 1964 году. Предшественники нынешнего понтифика также посещали Израиль: Папа Иоанн Павел II - в 2000 году, Бенедикт XVI - в 2009 году.

ИТАР-ТАСС